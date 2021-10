Saint-Estèphe Salles des fêtes Guy Guyonneau à St ESTEPHE (33180) Gironde, Saint-Estèphe WEEK END COUNTRY & ROCK / WORK SHOPS COUNTRY & CATALANE / CONCERTS COUNTRY & ROCK Salles des fêtes Guy Guyonneau à St ESTEPHE (33180) Saint-Estèphe Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre à Salles des fêtes Guy Guyonneau à St ESTEPHE (33180)

### Programme du samedi 13h30: Ouverture des portes 14h00: playlist CD 14h30: Workshop **Pol F Ryan** (Catalane) 16h00: entracte pour le goûter ( crêpes et glaces) 16h45: Workshop **Françoise Guillet** (Country) 18h15: fin des workshops 18h30: Ouverture des portes pour les 2 concerts 19h00: Concert **Leslie Ryan** 20h15: playlist CD 20h45: Concert **Backwest** 22h45: playlist CD 23h15: Concert **Leslie Ryan** 00h30: playlist CD 01h00: FIN ### Programme du dimanche 11h30: Arrivée des voitures et motos 13h00: Ouverture des portes / playlist CD 13hh45: Workshop **Joe Ocfrain** 14h30: Concert **Hot Rails** 16h00: Workshop **Patricia Moynet** 16h45: playlist CD 17h30: FIN

Entrée sur réservations avant mercredi 6 octobre/ demander bulletin au 0670753663

A l’occasion de ses 15 ans le club de Crocs Blancs du Médoc, week-end country à St ESTEPHE (33180) salle des fêtes Salles des fêtes Guy Guyonneau à St ESTEPHE (33180) 33180 St ESTEPHE Saint-Estèphe Gironde

