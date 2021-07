Bellegarde Etang de St-Lary Bellegarde Week-end contes Etang de St-Lary Bellegarde Catégorie d’évènement: Bellegarde

Prenez le temps d’un week-end pour vous évader au travers des contes et histoires de La Caravane des contes, ainsi qu’au son des instruments et comptines de L’Instrumentarium Ambulant. Vous pourrez poursuivre votre voyage en empruntant des livres auprès de la bibliothèque qui sera, pour l’occasion, hors les murs. Pour les fans : Bernadette Després, la maman de Tom-Tom et Nana, sera là le dimanche après-midi pour une séance de dédicaces et d’ateliers pour les enfants. Ouvert aux petites comme aux grandes oreilles, ce week-end contes prendra ses quartiers à l’ombre des arbres de l’étang de St-Lary, les 17 et 18 juillet de 14h à 18h.

