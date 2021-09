WEEK END CONSERVATION AU ZOO DE LA BOISSIERE DU DORE La Boissière-du-Doré, 25 septembre 2021, La Boissière-du-Doré.

16.5 EUR Les 25 et 26 Septembre 2021, toutes les associations de sauvegarde soutenues pour leurs actions dans le milieu naturel seront représentées. Les visiteurs auront l’opportunité de partir à la découverte d’animaux variés et insolites, tels que l’adorable panda roux ou l’imposant rhinocéros. De nombreuses activités seront mises en place : tournée de nourrissages commentés, stands pédagogiques, jeux, maquillage… L’intégralité des fonds récoltés seront reversés à l’association de sauvegarde du parc. Nommée Boissière-Mervent Conservation, elle soutient plus de 20 programmes de sauvegarde des animaux dans leur milieu naturel.

Tarifs habituels – Pas de réservations – De 11h à 19h

Week End Conservation au Zoo deLa Boissière du Doré les dimanche 25 et 26 septembre de 11h à 19h

contact@zoo-boissiere.com +33 2 40 33 70 32 https://www.zoo-boissiere.com/actualites-du-zoo/

