Week end connexion à la nature. Au coin du Feu Ornans, 18 juin 2022, Ornans.

Week end connexion à la nature. Au coin du Feu Ornans

2022-06-18 – 2022-06-19

Ornans Doubs Ornans

60 EUR Bonjour je vous partage ma gratititude pour les , plantes sauvage.

Je vous propose un week-end de connexion à la nature, à soi et aux autres. Inspiré du modèle des 8 schields qui permet de régénérer la culture en profondeur.

Dans un espace d’accueil, de confiance et de sécurité nous explorerons le langage des oiseaux, le pistage animalier, les errances, les jeux, les formes animales.

Le soir nous ferons un feu, une veillée et un jeu de nuit.

Nous dormirons dans la forêt en tente, hamac ou belle étoile comme chacun souhaite.

Je vous propose un repas partagé.

J’irais cueillir quelques plantes sauvage pour faire des salades et pestos.

Tout le monde est le bienvenue familles et personnes seule.

Nombre de place limité pour veillée au pendre soin de chacun.

Je vous propose un prix de 120 euros par personne et 80 euros pour une personne seule.

Si besoin de plus de clarté n’hésitez pas à me contacter.

Au plaisir de vous rencontrer.

Jean-Jacques

https://jeanjacqueslimacher.wixsite.com/nature

