Week-end Composite • Festival Microscopies Maison Folie Moulins, 4 décembre 2021, Lille.

Week-end Composite • Festival Microscopies

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à Maison Folie Moulins

Ces deux après-midi seront une nouvelle fois consacré à la rencontre de deux médiums : la musique et l’illustration. ### Samedi et dimanche **de 14h à 19h** **INSTALLATION : un cocon sonore** _dans le Musée numérique par Raphaël Foulon, entrée libre_ Un voyage au coeur de nappes sonores tantôt éthérées, tantôt graves et ronronnantes, noyées dans un océan de réverbération rappelant la musique d’Alessandro Cortini et Sunn O))). ——— **de 14h30 à 16h30** **ATELIERS** _Ouverts à tou.te.s, gratuits_ • « Micro-musiques » par Gilles Anquez _2 séances d’1h_ _Jauge limitée, réservation conseillée par mail à_ [_[bonjour@lespinatas.com](bonjour@lespinatas.com)_](bonjour@lespinatas.com) Lors de cet atelier, les enfants et familles sont invités à manipuler des instruments de musique, mais aussi à créer une chanson qui émergera spontanément au fil des échanges vocaux et verbaux. Un temps d’expression et de création individuel et collectif, adapté à chaque âge. Les chansons seront enregistrées et partagées avec les participant.e.s afin de pouvoir poursuivre le moment à la maison et en famille. • « Micro-Illustrations » par les Piñatas _Entrée libre_ Venez expérimenter l’illustration sous diverses formes ! Dessins, pliages, collages vous seront proposés afin de découvrir plusieurs possibilités ! ——— **à 16h (LE DIMANCHE UNIQUEMENT)** **CONCERT Cocons électroniques** _Jauge très limitée,_ [_réservation conseillée_](https://www.helloasso.com/associations/les-pinatas/evenements/cocon-electronique-concert) Le cocon est un concert méditatif. Raphaël Foulon s’inspire de son expérience des bains de son et des cérémonies chamaniques (traditions sud-américaine, indienne et tibétaine), de son amour de la musique drone et de ses travaux en psychoacoustique pour créer un espace sonore immersif, relaxant et propice au voyage intérieur. Il n’y a pas de partition pré-écrite, ainsi chaque concert est unique. ——— **à 17h30** **CONCERT DESSINÉ** _Gratuit, réservation fortement conseillée :_ [_samedi_](https://www.helloasso.com/associations/les-pinatas/evenements/composite-le-concert-dessine-1) _/_ [_dimanche_](https://www.helloasso.com/associations/les-pinatas/evenements/le-concert-dessine-dimanche-05-12) On enchaîne sur un concert dessiné, une collaboration inédite rien que pour nous entre l’illustratrice Deborah Pinto et la chanteuse-musicienne A C C I D E N T E ! ——— **à 19h30 (LE SAMEDI UNIQUEMENT)** **CONCERT** solo de l’artiste lilloise Emma Prat _Jauge limitée,_ [_réservation conseillée_](https://www.helloasso.com/associations/les-pinatas/evenements/concert-de-emma-prat)

Gratuit, réservations conseillées

Concert dessiné, cocons sonores, ateliers en famille… le Festival Microscopies se termine en beauté avec le week-end COMPOSITE à la maison Folie Moulins.

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T21:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T19:00:00