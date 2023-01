Week-end Comedy Aix-en-Provence, 3 février 2023, Aix-en-Provence .

Week-end Comedy

EUR 15 15 Grâce à vous l’Apéro Comedy devient plus grand et change de formule pour faire place au Week-en Comedy.



Au Programme :



– Le vendredi 3 février à 21h00 : retrouvez l’Apéro Comedy, un plateau d’artistes confirmés présenté par le génialissime Bedou avec des artistes différents à chaque fois.



– Le Samedi 4 février à 18h00 : l’Open-Mic d’Affaire de Comédie, une scène ouverte qui mélange les futures jeunes talents du stand-up et des artistes plus expérimentés qui viendront présenter de toutes nouvelles blagues.



– Le Samedi 4 février à 21h00 : Retrouvez le spectacle d’un humoriste pour 1 heure de stand-up. Pour ce premier Week-end Comedy venez à la rencontre de Tom Baldetti et son spectacle Tome 1.



Affaire de Comédie est un Comedy Club itinérant : des plateaux de stand-up dans des lieux insolites à Aix-En-Provence et à Marseille.

Retrouvez une fois par mois Affaire de Comédie chez Rue Piétonne le temps d’un Week-end Comedy pour vous proposer un nouveau format avec deux fois plus de stand-up.

