Week-end cocooning, cuisine saine et bien-être Saint-Cast-le-Guildo, 17 mars 2023

2023-03-17 – 2023-03-19

Côtes-d’Armor Saint-Cast-le-Guildo A l’approche du printemps, je vous propose de venir me retrouver dans un endroit magnifique pour prendre une pause cocooning et conviviale. L’objectif : prendre soin de vous, de votre corps et de votre mental, le temps d’une escale. Vivre l’expérience de la cuisine saine et vous accorder un vrai temps de repos pour vous reconnecter à vous-même. Au programme : des repas sains et savoureux réalisés ensemble, de la relaxation, des moments de partage dans la bonne humeur et la positivité, et de magnifiques balades en bord de mer. La maison se situe à 200 mètres à pied de la grande plage de Saint-Cast-le Guildo

Une maison neuve, lumineuse avec une superbe cuisine où je vous partagerai mes bons petits plats et mes connaissances sur la cuisine saine. Règlement possible en deux fois (une moitié à la réservation et l’autre à l’arrivée du séjour)

4 places +33 6 85 53 27 80 http://www.lassiettenathuro.com/produit/weekend-cuisine-et-bien-etre-du-17-au-19-mars-2023/ Saint-Cast-le-Guildo

