du samedi 17 avril au dimanche 18 avril à La Roche Posay

Comment le personnage du clown, qui est à la fois nous-même et un autre peut nous permettre de : * explorer des facettes de nous jusqu’alors inconnues

* relativiser, voir dépasser certaines difficultés

* porter sur le monde un regard nouveau nourri de simplicité et de poésie 4 ateliers progressifs vous permettront d’entrer en douceur dans l’univers clown, et aussi de partager de bons moments en groupe, de rire et d’être touchés ensemble. Les ateliers ont lieu le samedi et le dimanche, matin et après-midi. Les participants suivent l’intégralité du stage (2 jours).

Les personnes en résidentiel arrivent le vendredi entre 17h et 18h.

230 € avec déjeuners et sans hébergement. 255€ avec déjeuners et hébergement en chambre individuelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-17T09:00:00 2021-04-17T17:00:00;2021-04-18T09:00:00 2021-04-18T17:00:00

