Paris Atelier de Paris - Carolyn Carlson île de France, Paris Week-end Clédat et Petitpierre Atelier de Paris – Carolyn Carlson Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Week-end Clédat et Petitpierre Atelier de Paris – Carolyn Carlson, 4 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 5 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 15h à 22h

payant

Pour profiter encore un peu de l’été, le duo de sculpteurs-chorégraphes Clédat & Petitpierre vous invite à passer ce premier week-end de septembre dans leur pays des merveilles. 6 spectacles dans le Bois de Vincennes et les parcs et jardins du 12e pour découvrir leur univers étonnant, ludique, et malicieusement décalé. ✨ Samedi 4 septembre 15h – LA PARADE MODERNE Gratuit, Parade d’ouverture en fanfare au départ du Lac des Minimes 20h – LES MERVEILLES suivi de PANIQUE! 1 billet = 2 spectacles, Atelier de Paris – Cartoucherie Dimanche 5 septembre 12h – LES BAIGNEURS Gratuit, Pelouse du Jardin de Reuilly Paul Perrin (12e) 15h – LES MARIÉS, MÊME Gratuit, Parc de Bercy – côté Jardin romantique (12e) 16h30 – ABYSSE Gratuit, Parc de Bercy – côté Jardin romantique (12e) Pour en savoir plus https://www.maculture.fr/entretiens/petitpierre-cledat/ Spectacles -> Danse Atelier de Paris – Carolyn Carlson 2 route du Champ de Manœuvre Paris 75012

1 : Château de Vincennes (1309m) 1 : Bérault (1888m) 112, Navette gratuite au départ du métro Château de Vincennes Château de Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne

Contact :Atelier de Paris/CDCN 0141741707 info@atelierdeparis.org http://www.atelierdeparis.org https://www.facebook.com/events/1011245279638433?ref=newsfeed 0141741707 reservation@atelierdeparis.org Spectacles -> Danse Étudiants;Insolite;Paris nature;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-04T15:00:00+02:00_2021-09-04T22:00:00+02:00;2021-09-05T15:00:00+02:00_2021-09-05T22:00:00+02:00

Y. Clédat

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Atelier de Paris - Carolyn Carlson Adresse 2 route du Champ de Manœuvre Ville Paris lieuville Atelier de Paris - Carolyn Carlson Paris