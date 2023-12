Week-end Chopin Contemporain Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit sur inscription à partir du 2 janvier 2024 sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires. Le WEEK-END CHOPIN CONTEMPORAIN du Conservatoire Frédéric Chopin du 15e arrondissement poursuit sa mue à la Médiathèque Yourcenar en s’imposant comme un festival de piano à part entière. La programmation fait de la place à l’immense

période de création pianistique qui s’est ouverte à l’époque de Frédéric Chopin, jusqu’à l’époque « moderne » du début du 20e

siècle, puis celle de l’avant-garde de la fin du 20e siècle, et enfin celle des esthétiques

diverses d’aujourd’hui, incluant notamment le mouvement néo-tonal. Programme :

Vendredi 2 février ( inscription à 1 séance au choix, les 2 sont identiques )

18h30 Le Carnaval des animaux / Saint-Saëns, joué à quatre mains par les élèves du conservatoire, 1ère séance 19h45 Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, joué à quatre mains par les élèves du conservatoire, 2ème séance Samedi 3 février 13h30 : Carte blanche à Hector PARRA, compositeur espagnol contemporain néo-tonal 14h30 : Concert Hommage à Geneviève IBANEZ 16h : Concert Chopin et contemporains 17h30 : Joutes du déchiffrage, événement participatif. Avec la participation des élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Auditorium (niveau -1) Entrée exclusivement sur inscription à partir du 2 janvier 2024 sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires. Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

