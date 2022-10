Week-end Chaud Patate Époisses Époisses Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Epoisses

Week-end Chaud Patate Époisses, 15 octobre 2022, Époisses. Week-end Chaud Patate

2 Route du Serein Ferme de Plumeron Époisses Cte-d’Or Ferme de Plumeron 2 Route du Serein

2022-10-15 – 2022-10-16

Ferme de Plumeron 2 Route du Serein

Époisses

Cte-d’Or Époisses EUR 0 0 Week-end Chaud Patate à la ferme de Plumeron .

Marché du terroir, concerts, restauration et vente de pommes de terre sur place

Entrée : gratuite

Renseignements au : 06 12 97 82 30 https://www.lespommesdeterredepoisses.fr/ Ferme de Plumeron 2 Route du Serein Époisses

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Cte-d'Or, Epoisses Autres Lieu Époisses Adresse Époisses Cte-d'Or Ferme de Plumeron 2 Route du Serein Ville Époisses lieuville Ferme de Plumeron 2 Route du Serein Époisses Departement Cte-d'Or

Époisses Époisses Cte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epoisses/

Week-end Chaud Patate Époisses 2022-10-15 was last modified: by Week-end Chaud Patate Époisses Époisses 15 octobre 2022 2 Route du Serein Ferme de Plumeron Époisses Cte-d'Or Cte-d'Or Epoisses

Époisses Cte-d'Or