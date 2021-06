Week-end Charcot à Lohéac Lohéac, 26 juin 2021-26 juin 2021, Lohéac.

Week-end Charcot à Lohéac 2021-06-26 – 2021-06-27

Lohéac 35550 Lohéac

Depuis 9 années l’association SLA Charcot organise un événement haut en couleur, le dernier week-end de juin, à Lohéac.

L’événement rend hommage à Christian Stiesz, double champion de France de montgolfières, décédé de la maladie de Charcot.

Les bénéfices de l’ensemble des activités sont reversées à l’ARSLA, pour la recherche sur la Maladie de Charcot et l’aide aux malades

Pus de 15 activités disponibles

Baptêmes : Montgolfière, Voiture Amphibie, Hélicoptère, Voiture de course, Automobiles et moto d’exception…

Pilotage : Sur circuit, karting, aéromodélisme, simulateur de course…

Balades et randonnées : vélo, moto, pédestre, voitures anciennes…

Et d’autres activités ludiques pour tous…

contact@arsla.org +33 1 43 38 99 11

Depuis 9 années l’association SLA Charcot organise un événement haut en couleur, le dernier week-end de juin, à Lohéac.

L’événement rend hommage à Christian Stiesz, double champion de France de montgolfières, décédé de la maladie de Charcot.

Les bénéfices de l’ensemble des activités sont reversées à l’ARSLA, pour la recherche sur la Maladie de Charcot et l’aide aux malades

Pus de 15 activités disponibles

Baptêmes : Montgolfière, Voiture Amphibie, Hélicoptère, Voiture de course, Automobiles et moto d’exception…

Pilotage : Sur circuit, karting, aéromodélisme, simulateur de course…

Balades et randonnées : vélo, moto, pédestre, voitures anciennes…

Et d’autres activités ludiques pour tous…

dernière mise à jour : 2021-06-11 par SI – GUIPRY-MESSAC