Week-end Chants et Arts Trie-Château, samedi 16 mars 2024.

Week-end Chants et Arts Trie-Château Oise

Les associations Bien Vivre Ensemble et le Zozios Migrateurs vous concoctent une joyeuse escapade à travers la chanson contemporaine et la pratique des arts, dans une ambiance zen et généreuse et dans un cadre magnifique et historique (le château de Trie Château).

Ouvert à tout public, et tout particulièrement aux familles avec enfants de 7 ans et plus (gratuit pour enfants et ados accompagnés).

Pas de compétences requises, les « non chantants » (même sous la douche?) sont les bienvenus.

Brice Baillon fondateur des Zozios Migrateurs, directeur musical et artistique du Grand Choral des Nuits de Champagne sera le chef de chœur de ce WE.

Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/bien-vivre-ensemble-60/

http://bien-vivre-ensemble.over-blog.com

https://www.leszoziosmigrateurs.fr30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 13:30:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

1 place de l’Eglise

Trie-Château 60590 Oise Hauts-de-France bienvivreensemble60@gmail.com

L’événement Week-end Chants et Arts Trie-Château a été mis à jour le 2024-02-02 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre