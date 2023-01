Week-end chantant Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’Évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Week-end chantant Vassieux-en-Vercors, 24 juin 2023, Vassieux-en-Vercors . Week-end chantant Vassieux-en-Vercors Drôme

2023-06-24 – 2023-06-25 Vassieux-en-Vercors

Drôme Concert de groupes vocaux; choeur mixte, Chantecaille, Malincka ventsduvercors@gmail.com Vassieux-en-Vercors

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Vassieux-en-Vercors Drôme Ville Vassieux-en-Vercors lieuville Vassieux-en-Vercors Departement Drôme

Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vassieux-en-vercors/

Week-end chantant Vassieux-en-Vercors 2023-06-24 was last modified: by Week-end chantant Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 24 juin 2023 Drôme Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors, Drôme

Vassieux-en-Vercors Drôme