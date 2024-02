Week-end chantant de Méli-mélodies Salle des Fêtes Edmond Lemoine Gasny, dimanche 24 mars 2024.

Week-end chantant de Méli-mélodies Salle des Fêtes Edmond Lemoine Gasny Eure

Pendant 2 jours, des passionnés de la variété françaises (version chorale) venant de Gasny et de diverses régions de France se retrouvent pour apprendre et chanter la variété française avec Xavier Vidic et Christophe Allegre

Dimanche 24 mars à l’Espace Edmond Lemoine, à 16h30 les choristes reviendront sur les chants appris pendant le week-end.

Les répétitions sont ouvertes au public à 15h30.

Entrée gratuite

Pour toute information melimelodies27@gmail.com

Début : 2024-03-24 15:30:00

Salle des Fêtes Edmond Lemoine Route de Fourges

Gasny 27620 Eure Normandie melimelodies27@gmail.com

