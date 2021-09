Week-end champignons Paucourt, 2 octobre 2021, Paucourt.

Familles Les champignons n’auront plus de secret pour vous ! RDV tout au long du weekend pour des expositions, des animations, des ateliers créatifs et culinaires ! Et le dimanche, participez à une sortie mycologique en forêt « À la découverte des champignons » avec un mycologue. N’oublie pas votre panier pour récolter les champignons !

Cet automne, la Maison de la Forêt de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing propose un week-end champignons

maisondelaforet@agglo-montargoise.fr +33 2 38 98 17 59 https://www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet

