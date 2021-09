Paucourt Maison de la Forêt Paucourt Week-end champignons Maison de la Forêt Paucourt Catégorie d’évènement: Paucourt

Les champignons n’auront plus de secret pour vous ! RDV tout au long du weekend pour des expositions, des animations, des ateliers créatifs et culinaires ! Et le dimanche, participez à une sortie mycologique en forêt « À la découverte des champignons » avec un mycologue. N’oublie pas votre panier pour récolter les champignons ! ? Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner ou réserver (les places sont limitées) au 02 38 98 17 59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr

Voir https://www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet

