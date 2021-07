Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin WEEK-END CARILLONNANT A SAINT-QUENTIN Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

WEEK-END CARILLONNANT A SAINT-QUENTIN Saint-Quentin, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Quentin. WEEK-END CARILLONNANT A SAINT-QUENTIN 2021-07-09 19:00:00 – 2021-07-11 21:30:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Aisne Trois concerts de carillon en soirée par trois concertistes différents

Vendredi: à 20h30 : Aldo Specque, carillonneur à Hondschoote et Bourbourg

Samedi: à 20h30 : Patrice Poliart, carillonneur de Soignies et Mons (Belgique)

Dimanche à 19h : Francis Crépin, Carillonneur de Saint-Quentin. Programmes présentés au public. lecampanaire-stq@laposte.net Trois concerts de carillon en soirée par trois concertistes différents

Vendredi: à 20h30 : Aldo Specque, carillonneur à Hondschoote et Bourbourg

Samedi: à 20h30 : Patrice Poliart, carillonneur de Soignies et Mons (Belgique)

Dimanche à 19h : Francis Crépin, Carillonneur de Saint-Quentin. Programmes présentés au public. Le Campanaire dernière mise à jour : 2021-07-01 par SIM Picardie – OT du Saint-Quentinois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville 49.84623#3.28747