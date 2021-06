Paris La Gaîté Lyrique Paris Week-end Capitaine futur La Gaîté Lyrique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cette année, dans le cadre de l’Été culturel à Paris, Capitaine futur a son week-end les 26 et 27 juin ! Avec une série d’ateliers mais aussi avec une grande installation lumineuse, une exposition-expérience ainsi qu’un jeu de piste en réalité augmentée dans le Square Emile-Chautemps, en face de la Gaîté Lyrique, Capitaine futur continue d’explorer de nouvelles façons d’apprendre et de découvrir. Ce n’est pas tout, car dès aujourd’hui, les Ateliers Capitaine futur, c’est reparti ! Des rendez-vous tous les week-ends à la Gaîté Lyrique pour s’initier au mapping vidéo, à la création sonore, au motion design, au VJing, à la réalité virtuelle… Le tout à vivre en famille, évidemment. Plus d’informations : https://gaite-lyrique.net/programmes/ateliers-et-masterclasses Expositions -> Autre expo La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

