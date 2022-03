Week-end brame du cerf et nuit en refuge Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

Week-end brame du cerf et nuit en refuge Aucun, 24 septembre 2022, Aucun. Week-end brame du cerf et nuit en refuge Col de couraduque AUCUN Aucun

2022-09-24 16:00:00 16:00:00 – 2022-09-25 Col de couraduque AUCUN

Accompagnés par une spécialiste, vous regagnerez le refuge par un itinéraire propice à l'écoute du brame. Sur le trajet, vous tenterez d'observer le roi de la forêt avec jumelles et lunettes d'observation. N'oubliez pas votre appareil photo ! Arrivée au refuge. Puis, vous partirez à l'affut aux abords du refuge tout en poursuivant l'écoute du brame. Retour au refuge, apéritif offert pendant la vidéoprotection « présentation des 4 saisons du roi de la forêt ». La soirée se terminera par un dîner convivial avec des produits frais et/ou locaux et cuisinés maison. Nuit au refuge. Au petit matin vous vous réveillerez avec… le brame du cerf (et oui encore c'est la saison!), après un bon petit déjeuner sous forme de buffet à volonté vous partirez à la recherche de traces et indices. Remontée au Col du Couraduque par une magnifique hêtraie et sapinière propice à l'observation de la faune locale. Retour au col du Couraduque prévu vers 15h le dimanche Temps de la sortie environ 3h/j avec les pauses d'observation (200 m de dénivelé), prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds, sombres et silencieux pour l'affut, lampe frontale et appareil photo Parcours et temps de marche adaptés au niveau du groupe. Nuitée en ½ pension au refuge. Repas copieux et généreux élaboré à partir de produits frais et/ou locaux, le pain est fait maison. Apéritif offert. Petit déjeuner servi sous forme de buffet à volont

