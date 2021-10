Week-end Bodysong : Body Music en mouvement – Afrique de l’Ouest Espace Sorano, 16 octobre 2021, Vincennes.

En un clin d’oeil —————– Week-ends musicaux Bodysong, pour pratiquer la musique en groupe sans autre instrument que sa voix, son corps, et leurs incroyables possibilités sonores ! Chant, bodypercussion, human beatbox, morceaux, improvisations… Venez vous exprimer au sein d’un groupe tout en développant votre musicalité. * Animé par Mathieu Laplanche (percussionniste) * Adultes tous niveaux ! * 10 heures : samedi et dimanche 14h-19h * À l’Espace Sorano, 16 rue Charles Pathé, 94300 Vincennes (métro 1 Bérault, RER A Vincennes) Les Week-ends Bodysong ———————- Un environnement bienveillant où l’on peut s’exprimer au sein d’un groupe tout en développant sa musicalité. Mélanie et Mathieu ont à cœur de maintenir une forte dynamique de recherche artistique et pédagogique. Chaque année, ils créent et proposent des situations d’improvisations inédites, de nouveaux arrangements de morceaux ainsi que des compositions de bodypercussion chorégraphiées (ou danses rythmées). Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Bodysong. Bénéfices * (Re)découvrir son corps et ses multiples possibilités sonores, l’intégrer comme instrument à part entière * S’exprimer au sein d’un groupe, lâcher prise, libérer son corps et sa voix de façon ludique * Stimuler sa créativité, s’ouvrir à de nouveaux horizons * Explorer un nouveau langage musical, découvrir des outils pour s’exprimer, se constituer une large palette musicale * Développer l’écoute des autres : travailler la justesse du son et la précision rythmique * Développer la coordination et l’indépendance du corps et de la voix * Développer les fondamentaux en matière de rythme et de technique vocale * Intégrer un répertoire et le mettre au service de l’improvisation

Une exploration musicale où corps, voix et rythmes se conjuguent à l’unisson. Techniques, improvisations et création originale inspirées des musiques d’Afrique de l’Ouest.

