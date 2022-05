Week-end Blues spirit, 26 août 2022, .

Week-end Blues spirit

2022-08-26 – 2022-08-26

5 5 EUR Vendredi 26 : 20h30 concert de The Smart Hobos; 22h30 concert d’AWEK.

Samedi 27 : 14h “Mémoire d’esclave”. Concert théâtralisé avec Gladys Amoros, accompagnée de Michel Foizon (guitare) et Philippe Charlot (banjo et chant). Elle retrace l’histoire de Frédérick Douglass, jeune esclave né dans le Maryland, état américain esclavagiste (la séparation forcée de la famille, les coups de fouet, l’absence de nourriture, mais aussi la lutte pour apprendre l’alphabet et accéder ainsi à une connaissance qui libère); 16h concert de The Smart Hobos (entrée libre); 18h expositions et surprises (entrée libre); A partir de 19h30 dîner des producteurs; 20h30 concert de Louis Mezzasoma; 22h30 concert de Little Mouse&The Hungry cats.

+33 5 58 98 58 50

