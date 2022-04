WEEK-END BLEU Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

WEEK-END BLEU Agde, 4 juin 2022, Agde. WEEK-END BLEU Agde

2022-06-04 – 2022-06-05

Autour du Village Nautique , découvrez la pratique des sports et des loisirs nautiques pendant ces 2 jours, autour de toutes les facettes de la Grande Bleue. Sorties en mer sur voiliers ou bateaux de pêche, plongée sous-marine, pêche, modélisme, voile, stand-up paddle, canoë, jet-ski, visite de la vedette de la SNSM et simulations d'intervention de secours, initiation au permis mer, troc nautique, ateliers pour enfants… >Programme et horaires seront communiqués ultérieurement #TEMPSFORT

