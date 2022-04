Week-end Bio-inspiration Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’ingénierie bio-inspirée est une notion récente dont l’apparition est liée au souhait de promouvoir un développement durable répondant aux problèmes environnementaux posés par l’hyper-industrialisation de notre société : pollutions, épuisement des ressources, changement climatique, disparition d’espèces, … Tous les domaines des sciences de l’ingénieur sont ainsi impactés : santé, écologie, robotique, chimie, physique des matériaux…

Faire comme la nature en gardant comme objectif une innovation respectueuse de la nature utile et efficiente. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

