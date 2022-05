Week-end Bien-Être Moutiers-au-Perche, 4 juin 2022, Moutiers-au-Perche. Week-end Bien-Être Moutiers-au-Perche

2022-06-04 – 2022-06-05

Samedi 4 Juin : Salon Bien-Être de 10h à 18h – entrée libre. Venez découvrir une large palette de pratiques de bien être proches de chez vous : Réflexologie, ostéothérapie, yoga du rire, Tai Chi, shiatsu, hypnothérapie, sophrologie-relaxation, massage et vente d'objets : bols, carillons, encens…, savons, pierres. Ateliers de création de Kokedama pour les enfants à partir de 7 ans à 11h, 15h et 16h30 (gratuit). Démonstration de Tai Chi à 11h & 16h. Dimanche 5 juin – Ateliers Bien-Être. Prenez un moment de détente et venez découvrir différentes pratiques autour du bien être. Séances collectives de relaxation (10h-10h30), de Tai Chi (10h30-11h), yoga du rire (11h-12h). 5€ la séance d'une heure, 3€ la demi-heure. Renseignements et inscriptions au 07 67 79 13 98. Pratique : à la salle polyvalente de Moutiers au Perche,

