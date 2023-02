Week-end bien-être Levet Catégories d’Évènement: Cher

Levet

Week-end bien-être, 4 mars 2023, Levet . Week-end bien-être 5 Impasse des Violettes Levet Cher

2023-03-04 14:00:00 – 2023-03-05 18:00:00 Levet

Cher Lors qu’un week-end bien-être zen et bio le 4 et 5 Mars, venez profiter d’une restauration et d’un salon de thé, le samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h. Restauration et salon de thé à la salle polyvalente de Levet. trocplanteslevet@live.fr troc plantes

Levet

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Levet Autres Lieu Levet Adresse 5 Impasse des Violettes Levet Cher Ville Levet lieuville Levet Departement Cher

Levet Levet Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levet/

Week-end bien-être 2023-03-04 was last modified: by Week-end bien-être Levet 4 mars 2023 5 Impasse des Violettes Levet Cher cher Levet

Levet Cher