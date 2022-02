Week-end bien-être et spiritualité Martigues, 19 mars 2022, Martigues.

Week-end bien-être et spiritualité Divin’&Sens 29, rue Lamartine Martigues

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-19 18:00:00 Divin’&Sens 29, rue Lamartine

Martigues Bouches-du-Rhône

Samedi 19 mars :

De 10h à 11h : Vision board.

De 11 à 12h : Relaxation guidée “Les 4 saisons”.

De 12h15 à 13h15 : Beauté naturelle

De 13h30 à 15h : Médiumnité en salle

De 15h15 à 16h15 : Atelier soin visage aux ventouses

De 16h30 à 17h40 : Conférence bien-être printanier

De 17h45 à 18h45 : Conférence blessure d’âme et vies antérieures

De 19h à 20h : Cercle de parole, la polarité.



Dimanche 29 mars :

De 10h à 11h : Reflexo pour bout de chou

De 11h15 à 12h : Méditation et voyage sonore

De 13h30 à 14h30 : Conférence Karma et vies antérieures

De 14h45 à 15h45 : Conférence human design

De 16h à 17h : Conférence – échanges : Découverte de l’hypnose

De 17h à 18h : Conférence – échanges : Les pratiques énergétiques et chamaniques.



Des rendez-vous individuels seront également proposés : messages de l’au-delé, séance de magnétisme, découverte de massages….

Un week-end mêlant ateliers et conférences, relaxation et méditation. Soins du corps et de l’esprit, hypnose, voyage sonore… Deux jours pour se relaxer et prendre soin de soi.

+33 6 26 07 34 61

Samedi 19 mars :

De 10h à 11h : Vision board.

De 11 à 12h : Relaxation guidée “Les 4 saisons”.

De 12h15 à 13h15 : Beauté naturelle

De 13h30 à 15h : Médiumnité en salle

De 15h15 à 16h15 : Atelier soin visage aux ventouses

De 16h30 à 17h40 : Conférence bien-être printanier

De 17h45 à 18h45 : Conférence blessure d’âme et vies antérieures

De 19h à 20h : Cercle de parole, la polarité.



Dimanche 29 mars :

De 10h à 11h : Reflexo pour bout de chou

De 11h15 à 12h : Méditation et voyage sonore

De 13h30 à 14h30 : Conférence Karma et vies antérieures

De 14h45 à 15h45 : Conférence human design

De 16h à 17h : Conférence – échanges : Découverte de l’hypnose

De 17h à 18h : Conférence – échanges : Les pratiques énergétiques et chamaniques.



Des rendez-vous individuels seront également proposés : messages de l’au-delé, séance de magnétisme, découverte de massages….

Divin’&Sens 29, rue Lamartine Martigues

dernière mise à jour : 2022-02-25 par