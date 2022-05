Week-end Bien Être Blaye, 4 juin 2022, Blaye.

Week-end Bien Être Blaye

2022-06-04 – 2022-06-05

Blaye Gironde

45 45 EUR Un week-end bien-être est organisé au Clos Réaud de la Citadelle.

Cette bâtisse dont la construction date du 18e siècle, idéalement située en plein cœur de la ville historique de Blaye, tout un univers dédié à la relaxation et à votre bien-être vous y attend.

Tout au long du week-end, immergé dans l’univers yogique au son du gong, vous pourrez découvrir divers exposants installés pour l’occasion dans le magnifique parc.

En cas d’intempérie, tout est prévu pour votre confort et le programme des activités reste maintenu.

Pensez à venir avec votre matériel (tapis et plaid) et une tenue décontractée !

Réservations au 06 18 42 79 44 ou malineboisvert@gmail.com

+33 6 18 42 79 44

Corinne Couette

Blaye

