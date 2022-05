Week-end bien-être au Musée Jules-Desbois

Week-end bien-être au Musée Jules-Desbois, 8 octobre 2022, . Week-end bien-être au Musée Jules-Desbois

2022-10-08 14:30:00 – 2022-10-09 18:00:00 Avec ses sculptures, Jules Desbois rend hommage aux hommes et aux femmes en les représentant avec beauté, finesse mais aussi souplesse.

Après le succès de l’édition 2021, le musée Jules-Desbois vous propose de découvrir plusieurs disciplines bien-être sur un weekend : danse en famille, yoga, sophrologie, art thérapie… (programme en cours) Avec ses sculptures, Jules Desbois rend hommage aux hommes et aux femmes en les représentant avec beauté, finesse mais aussi souplesse.

Après le succès de l’édition 2021, le musée Jules-Desbois vous propose de découvrir plusieurs disciplines bien-être sur un weekend : danse en famille, yoga, sophrol Avec ses sculptures, Jules Desbois rend hommage aux hommes et aux femmes en les représentant avec beauté, finesse mais aussi souplesse.

Après le succès de l’édition 2021, le musée Jules-Desbois vous propose de découvrir plusieurs disciplines bien-être sur un weekend : danse en famille, yoga, sophrologie, art thérapie… (programme en cours) DAMM dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville