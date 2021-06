Week end bien être au Château de la Dauphine Château La Dauphine, 26 juin 2021-26 juin 2021, Fronsac.

Week end bien être au Château de la Dauphine

du samedi 26 juin au dimanche 27 juin à Château La Dauphine

**1 Visite achetée = 1 Visite OFFERTE** Réservez votre Visite Privilège qui vous permettra de découvrir notre parc, l’intérieur de notre château 18ième siècle, notre vignoble et nos engagements environnementaux ainsi que nos bâtiments techniques ultra-modernes. Sans oublier la dégustation de 3 vins. **Participer à l’un des ateliers proposés par Joëlle PRADEAU, sophrologue certifiée.** * **SOPHROLOGIE** – à 5€/personne dans le parc de la propriété Harmonisez votre corps et votre esprit à l’aide de technique de respiration, de détente musculaire et de visualisation positive. Accessible à tous, cette méthode vous permettra de vous apaiser et de vous ressourcer malgré le tumulte de l’actualité. **Samedi 26 Juin** 10h30 à 11h30 : “Chassez les tensions physiques et mentales” 14h30 à 15h30 : “Installer le calme en soi” **Dimanche 27 Juin** 10h30 à 11h30 : “Évacuer le stress” 14h30 à 15h30 : “Améliorer son sommeil” * **YOGA DU RIRE** – 5€/personne dans le parc de la propriété Concept novateur créé en 1995, le yoga du rire est bon pour la tête et le corps ! Rire 15min sans raison, permet la sécrétion de l’hormone du bien être. Il combat les maladies liées au stress, les tensions et renforce le système immunitaire. Basé sur des exercices doux pour le corps, sans posture de yoga, et des rires, ce yoga vous rendra de bonne humeur pour toute la journée ! **Samedi 26 Juin & Dimanche 27 Juin** 11h30 à 12h15 16h30 à 17h15 **RESTAURATION SUR PLACE** Les food-trucks WESTCORNER & GR’EATFOOD vous régaleront de leur burgers savoureux, viandes grillées, frites maison dans le parc du château et sans réservation. COCOA BEAN BORDEAUX vous proposera la touche sucrée et gourmande ! INFORMATIONS & RÉSERVATION (sauf restauration) : 05.57.74.06.61 ou [contact@chateau-dauphine.com](mailto:contact@chateau-dauphine.com)

Respirez ! Souriez ! Venez profiter de l’été au Château de La Dauphine !

Château La Dauphine rue poitevine fronsac Fronsac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T18:00:00;2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T18:00:00