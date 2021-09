Ligny-le-ribault Maison de la Brique Ligny-le-ribault Week-end Bien Être à Ligny-le-Ribault Maison de la Brique Ligny-le-ribault Catégorie d’évènement: Ligny-le-ribault

Week-end Bien Être à Ligny-le-Ribault Maison de la Brique, 9 octobre 2021, Ligny-le-ribault. Week-end Bien Être à Ligny-le-Ribault

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre à Maison de la Brique

Découvrez pendant ces 2 journées différentes pratiques de relaxation, de lâcher prise, de développement personnel. Parce que le changement peut aussi être agréable et se passer dans la douceur… Plusieurs formules s’offrent à vous : – Atelier enfant, – atelier adulte, – rdv individuels, – rdv en duo… Autorisez -vous une bulle de sérénité et de légèreté en participant à un atelier cosmétique, un voyage sonore ou encore en individuel avec la sonothérapie, la lithothérapie ou même le reiki. Nous vous attendons nombreux ! Réservation recommandée, plus d’informations sur Facebook : AsHome Sologne et Bulle d’A” Événement à Ligny, un week-end entier pour prendre soin de vous ! Maison de la Brique Ligny-le-ribault Ligny-le-ribault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T11:30:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T20:00:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T13:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ligny-le-ribault Autres Lieu Maison de la Brique Adresse Ligny-le-ribault Ville Ligny-le-ribault lieuville Maison de la Brique Ligny-le-ribault