Week end BD et Vintage « Banane et Bigoudis » Entrains-sur-Nohain Nièvre

Cette idée de week end BD est apparue suite à l’installation d’un nouvel habitant dans le village le créateur et dessinateur de BD « Lucien » Mr Franck MARGERIN. La manifestation est un parcours sous forme de grands panneaux sur lesquels seront exposés les oeuvres de « Lucien » dans le centre du village. Le but d’une telle manifestation est l’accès à la culture mise en valeur de la BD et développement culturel sous toutes ses formes. Au programme

-spectacles de rue tout public

-concours de pin-up

-parades de mobylettes

-coiffeurs et barbiers

-tatoueuse

-marché vintage

Deux concerts seront à l’affiche

-concert Rock à Billy le samedi soir

-concert imitateur de Renaud le dimanche après midi EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03

fin : 2024-08-04

entrains sur nohain

Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

