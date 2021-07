Week-end Bachata 2 rue du Milan Noir, 21 août 2021-21 août 2021, Guérande.

Week-end Bachata avec Monique et Morgan, champions du monde de Bachata Cours d’initiation et avancé de bachata, cocktail de bienvenue et spectacle démonstration de Monique et Morgan avec en-cas dinatoire et dégustation de rhum Sur réservation, places limitées.

2 rue du Milan Noir ZAC de Bréhadour 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T18:00:00 2021-08-21T12:30:00;2021-08-22T18:00:00 2021-08-22T12:30:00