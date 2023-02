WEEK-END BACH – CONCERT #2 MUSIQUE SACREE CATHEDRALE DE NANT CHAPELLE DE L’IMMACULEE NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

WEEK-END BACH – CONCERT #2 MUSIQUE SACREE CATHEDRALE DE NANT CHAPELLE DE L'IMMACULEE, 25 mars 2023, NANTES. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 17:00. Tarif : 16.8 à 16.8 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) Bach-Abel, une filiation exquise Improvisation, virtuosité et expressivité : trois vertus cardinales que Jean-Sébastien Bach, décrit comme le « grand-maître » du violiste Carl Friedrich Abel, transmet à son élève. Si l'on retient souvent Abel comme ultime prodige de la viole à se manifester sur la scène européenne dans les années 1770, on occulte l'une des grandes singularités de son jeu : sa viole, qui fait pleurer son auditoire, est avant tout le médium d'une intimité sensible – celle-là même qui conduit son illustre aîné à faire résonner la viole dans les moments les plus déchirants de ses Passions. Lucile Boulanger dessine ici le chemin de cette filiation exquise. CHAPELLE DE L'IMMACULEE NANTES rue Malherbe Loire-Atlantique

