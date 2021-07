Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Week-end aux grands parcs (samedi) Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire

Week-end aux grands parcs (samedi) Montceau-les-Mines, 28 août 2021-28 août 2021, Montceau-les-Mines. Week-end aux grands parcs (samedi) 2021-08-28 10:00:00 – 2021-08-28 22:30:00

Montceau-les-Mines Saône-et-Loire EUR Nourrissage des animaux, calèche, initiations aux golf, combats, lutte, yoga, rugby et à la marche nordique. Nourrissage des animaux, calèche, initiations aux golf, combats, lutte, yoga, rugby et à la marche nordique. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Montceau-les-Mines Adresse Ville Montceau-les-Mines lieuville 46.67413#4.36297