Week-end aux couleurs de l'Orient Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins

Week-end aux couleurs de l'Orient Sausset-les-Pins, 25 mars 2022, Sausset-les-Pins.

2022-03-25 21:00:00 – 2022-03-26 00:00:00

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Récital Arabo-Andalou par Zamen Rabie Houti , vendredi 25 mars

à 21h à la salle des arts et de la culture .

Inscription auprès de l’office de tourisme : 04 42 45 60 65. (gratuit)



Soirée Orientale, repas musical avec le groupe DARD’ART, samedi 26 mars

à 21h à la salle des arts et de la culture.

Lieu Sausset-les-Pins Adresse Salle des arts Avenue de la gare

