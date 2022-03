Week-end au zoo de Beauval Neuville-sur-Vanne, 28 mai 2022, Neuville-sur-Vanne.

Week-end au zoo de Beauval Neuville-sur-Vanne

2022-05-28 – 2022-05-29

Neuville-sur-Vanne Aube Neuville-sur-Vanne

150 Eur 210 228 Samedi 28 et dimanche 29 mai : NEUVILLE SUR VANNE – Week-end au zoo de Beauval. 2 jours/1 nuit. Départ samedi de Neuville direction le zoo. Repas libre le midi. Dîner avec boissons au restaurant de l’hôtel. Nuit à l’hôtel “les jardins de Beauval” au pied du parc. Dimanche, petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libre dans le parc. Retour à Neuville. Organisé par l’AVCL Places limitées, sur inscription. Tarifs : adulte adhérent 210 €, adulte non adhérent 228 €, enfant -11 ans 150 €. Paiement par chèque à l’ordre de l’AVCL ou chèques vacances. Adressé à Corinne Cotel, 1 rue du bois des vieux, 10190 Messon. Contact : +33 (0)6 30 86 55 85 – secretariat.avcl@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-02-24 par