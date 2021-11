Rilly-la-Montagne Rilly-la-Montagne Marne, Rilly-la-Montagne Week-end au Rêve Champenois Rilly-la-Montagne Rilly-la-Montagne Catégories d’évènement: Marne

Rilly-la-Montagne Marne Rilly-la-Montagne Profitez le temps d’un week-end d’une pause relaxante au Rêve Champenois. Vous serez accueillis en plein cœur de l’exploitation viticole du Champagne Jeangout, dans un domaine d’exception. Offre spéciale pour le week-end du 19 au 21 novembre : pour un séjour d’une durée de deux nuits, un champagne gourmand ainsi qu’une visite de cave le samedi matin à 10h30 vous seront offert. N’attendez plus ! revechampenois@champagnejeangout.com +33 3 26 03 41 90 https://www.champagnejeangout.com/ Rêve Champenois 3 Rue Gervais Rilly-la-Montagne

