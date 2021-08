Jouillat Château de Jouillat Creuse, Jouillat Week-end au Moyen-Âge avec les Médiévales de Léa Château de Jouillat Jouillat Catégories d’évènement: Creuse

Week-end au Moyen-Âge avec les Médiévales de Léa Château de Jouillat, 18 septembre 2021, Jouillat. Week-end au Moyen-Âge avec les Médiévales de Léa

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Jouillat

Visite du Château, dégustation d’hypocras, discussions, jeux pour les enfants et exposants vous attendent avec impatience. Venez participer aux Médiévales de Léa, un petit rassemblement de passionnés autour du Château de Jouillat.

Gratuit. Entrée libre.

Château de Jouillat 1 Rue du Château, 23220 Jouillat Jouillat Les Moulins de Villevaleix Creuse

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T16:00:00

