WEEK-END AU JARDIN DES BERGES, 11 mars 2023, Lodève . WEEK-END AU JARDIN DES BERGES 13, Avenue de Fumel

2023-03-11 12:00:00 12:00:00 – 2023-03-12 23:00:00 23:00:00 Lodève

Hérault Au programme de ce week-end printanier : un grand atelier d’entretien collectif du jardin, des aides ponctuelles aux jardiniers qui le souhaitent, un atelier sur le compost, un atelier de cuisine, une soirée conviviale et musicale, etc. Au programme de ce week-end printanier : un grand atelier d’entretien collectif du jardin, des aides ponctuelles aux jardiniers qui le souhaitent, un atelier sur le compost, un atelier de cuisine, une soirée conviviale et musicale, etc. info@terre-en-partage.org Lodève

