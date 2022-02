Week end au centre la presse Le Châtelet Le Châtelet Catégories d’évènement: Cher

Le Châtelet

Week end au centre la presse Le Châtelet, 25 mars 2022, Le Châtelet. Week end au centre la presse Le Châtelet

2022-03-25 – 2022-03-26

Le Châtelet Cher Le Châtelet Vendredi 25 mars de 14 h à 19 h : librairie éphémère De 16 h 45 – 18 h 30 : Atelier caricature animé par le caricaturiste Franck Lemort 10 €/pers sur inscription (5 € pour les jeunes de -18 ans accompagnés)

Samedi 26 mars de 9 h à 19 h : librairie éphémère De 14 h à 16 h : Savignac vous fait le portrait : le célèbre caricaturiste réalise en direct votre caricature. (10 € – prix exceptionnel)16 h : présentation/lancement officiel du livre : Satire sur les présidents de la République – Éditions Ramsay en présence des caricaturistes Franck Lemort et Savignac. 17 h : rencontre-débat avec Rose Lamy auteure de Défaire le discours sexiste dans les médias – Éditions J.C. Lattès

Entrée gratuite sur réservation 06.21.09.38.28 Week end au centre la presse +33 6 21 09 38 28 Vendredi 25 mars de 14 h à 19 h : librairie éphémère De 16 h 45 – 18 h 30 : Atelier caricature animé par le caricaturiste Franck Lemort 10 €/pers sur inscription (5 € pour les jeunes de -18 ans accompagnés)

Samedi 26 mars de 9 h à 19 h : librairie éphémère De 14 h à 16 h : Savignac vous fait le portrait : le célèbre caricaturiste réalise en direct votre caricature. (10 € – prix exceptionnel)16 h : présentation/lancement officiel du livre : Satire sur les présidents de la République – Éditions Ramsay en présence des caricaturistes Franck Lemort et Savignac. 17 h : rencontre-débat avec Rose Lamy auteure de Défaire le discours sexiste dans les médias – Éditions J.C. Lattès

Entrée gratuite sur réservation 06.21.09.38.28 © PIXABAY

Le Châtelet

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Le Châtelet Autres Lieu Le Châtelet Adresse Ville Le Châtelet lieuville Le Châtelet Departement Cher

Le Châtelet Le Châtelet Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chatelet/

Week end au centre la presse Le Châtelet 2022-03-25 was last modified: by Week end au centre la presse Le Châtelet Le Châtelet 25 mars 2022 cher Le Châtelet

Le Châtelet Cher