Week-end Atelier Yoga et QiGong Venelles, samedi 1 juin 2024.

Un atelier « bien-être » et Harmonie en toute Sérénité sur 1 journée et demie, YOGA et QI GONG. avec postures, enchainements, respirations, méditation et modelage corporel. Un évènement exceptionnel à partager, ce week end du 1er et 2 juin 2024.



YOGA & QI GONG

Un week-end tonification, relaxation, energie!!! un joli programme soigneusement concocté avec beaucoup de douceur!



Jour 1 (matinée) Hatha et flow yoga. Nous allons tonifier nos muscles profonds en douceur avec des exercices souffle/gestes , pour acquérir, flexions, rotations et extensions… en deuxième partie, nous allons pratiquer en profondeur quelques enchainements, postures après

postures, puis nous finirons par du Nidra Yoga pour une détente absolue.



Jour 1 (après-midi) Qi Gong. En introduction, un échauffement pour réveiller muscles et articulations, suivi de la pratique des trois enchaînements énergétiques, pour finir sur de la relaxation.



Jour 2 (matinée + début d’apres midi) Relaxation avec un nidra yoga et une méditaionpour un voyage intérieur profond net se re-connecter aux énergies de la Terre, et nous finirons avec une initiation aux modelages corporels, (pieds, mains, dos). Pour terminer, un brunch sympathique et partage autour de la piscine.. 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Venelles -, (maison individuelle) adresse confirmée après inscription.

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur yogadevaki@gmail.com

