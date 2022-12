Week-end Arts et Jardins au château de Pont-Chevron Ouzouer-sur-Trézée Ouzouer-sur-Trézée Ouzouer-sur-Trézée Catégories d’évènement: Loiret

Week-end Arts et Jardins au château de Pont-Chevron Ouzouer-sur-Trézée, 9 juin 2023

2023-06-09 – 2023-06-11

Loiret Ouzouer-sur-Trézée Trois journées exceptionnelles au Château de Pont-Chevron pour la première édition des Arts et Jardins, qui seront l’occasion d’assister à des conférences, des visites guidées des jardins du château, des démonstrations d’art floral, des balades à la découverte des plantes sauvages comestibles et d’autres animations. Venez découvrir pépiniéristes, horticulteurs, architectes paysagistes, entrepreneurs de jardins, entreprises spécialisées dans le matériel de jardinage, sociétés d’horticulture, associations oeuvrant pour les jardins et la nature prendront place dans le vaste parc. Dans le cadre prestigieux du château de Pont-Chevron se tiendra la première édition du week-end « Arts et Jardins ». contact@pontchevron.com +33 7 49 82 82 33 https://www.pontchevron.com/ Arts et Jardins – château de Pont-Chevron

