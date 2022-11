Week-end ART et VIN Moroges Moroges Catégories d’évènement: Moroges

Sane-et-Loire Moroges EUR 35 115 Le Week end Art et Vin de La Luolle En plus des incontournables visites du Domaine et dégustation des vins bio,

ce sont des ateliers artistiques très attrayants, animés par Poëtic Brindilles:

– Samedi 6 à 14h30 « Déguster avec les yeux » (Activité Nature morte contemporaine en intérieur)

– Dimanche 7 à 9h30 Une balade des sens du domaine à la vigne et l’atelier « les vignes et les paysages » (dessin, fusain, pastels, photographie sur motif extérieur)

– Dimanche 7 à 15h00 « les hommes, les femmes, le travail du vin » (Activité modèle vivant et outils)

– Lundi 8 à 9h30 « les couleurs du vin, de la figuration à l’abstraction »(aquarelle, encre, étiquette) Ce joli programme est agrémenté des options pique-nique, repas et matériels d’arts plastiques.

N’hésitez pas à demander info et tarifs et à réserver (places limitées) ! domaine@laluolle.fr +33 7 56 91 65 65 https://www.domainedelaluolle.fr/ Impasse de la Luolle Domaine de La Luolle Moroges

