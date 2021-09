WEEK-END ART CONTEMPORAIN Épinal, 20 novembre 2021, Épinal.

WEEK-END ART CONTEMPORAIN 2021-11-20 00:00:00 00:00:00 – 2021-11-21 Musée départemental d’art ancien et contemporain 1 place Lagarde

Épinal Vosges

Le MUDAAC propose un rendez-vous incontournable pour tous·tes les amoureux·ses de l’art contemporain et les plus curieux, le temps d’un week-end dédié à la (re)découverte de sa collection, unique en Lorraine, et à la création artistique actuelle.

Samedi, suivez le guide pour tout savoir sur le fond du musée, constitué à la fin des années 1970, et représentatif des grands mouvements européens et américains de ces 50 dernières années : Art Conceptuel, Art Minimal, Pop Art, Nouveau Réalisme, Arte Povera… Dimanche, assistez à la performance d’un duo d’artistes plasticiennes et à une conférence autour de l’acquisition récente d’une œuvre de Gina Pane.

Samedi: visite à 16h.

Dimanche: performance UNIVERSUM à 15h et 17h. Durée: 25 min.

Conférence à 15h30 (durée: 1h20).

Gratuit sur réservation

+33 3 29 82 20 33 https://mudaac.vosges.fr/

DR

dernière mise à jour : 2021-09-16 par