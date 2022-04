WEEK- END ANNIVERSAIRE DE BOBY LAPOINTE Pézenas, 15 avril 2022, Pézenas.

WEEK- END ANNIVERSAIRE DE BOBY LAPOINTE Pézenas

2022-04-15 – 2022-04-17

Pézenas Hérault

Programme à venir

#TEMPSFORT

#PEZENAS2022

Pézenas, ville de Boby ! Boby Lapointe qui avec humour et amour, tendresse et hardiesse, brio et génie usait de la langue

française et de son intelligence pour le plus grand bonheur de ses auditeurs, spectateurs et lecteurs.

+33 4 67 90 19 08 https://www.ville-pezenas.fr/culture-et-tourisme/

Programme à venir

#TEMPSFORT

#PEZENAS2022

Pézenas

dernière mise à jour : 2022-03-28 par