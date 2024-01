Week-end Animés Japonais Figeac, dimanche 4 février 2024.

Week-end Animés Japonais Figeac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 10:30:00

fin : 2024-02-04 17:30:00

Plongez-vous, le temps d’un week-end, dans l’univers foisonnant du cinéma d’animation japonais. De 6 à 99 ans, vous pourrez découvrir des films divers, participer à des jeux, écouter des conférences…

Samedi 3 février, découvrez une diversité de genres et de réalisateurs :

-À 14h, THE FIRST SLAM DUNK de Takehiko Inoue, célèbre mangaka qui s’essaye pour la première fois à l’adaptation d’une de ses oeuvres sur grand écran. À partir de 8 ans, ce film magistral mêle portraits sensibles d’adolescentes et scènes intenses de matchs de baskets, pour séduire à la fois cinéphiles, fans de sports et fans d’animés.

-À 16h30, nous vous proposons une SESSION DE JEUX VIDÉOS SUR GRAND ÉCRAN, en entrée libre pour tous et toutes à partir de 8 ans. Vous pourrez jouer en famille, observer, ou encourager vos amis, en découvrant plusieurs jeux vidéos japonais, pour faire l’expérience du jeu en collectif !

-À 18h, découvrez LES ENFANTS DU TEMPS de Makoto Shinkai, réalisateur de Your Name et Suzume. À partir de 10 ans, ce film nous plonge dans un rêve éveillé, une fable initiatique et écologique d’une grande maîtrise. La projection sera suivie d’un QUIZ avec cadeaux à gagner, animé par Pascal-Alex Vincent !

-À 20h, nous vous offrons un apéritif, et vous proposons un temps de repas avec pique-nique tiré du sac.

-À 21h, assistez à une CONFÉRENCE SUR LE CINÉMA D’ANIMATION JAPONAIS par Pascal-Alex Vincent (1h), puis à la

projection de son film documentaire SATOSHI KON, L’ILLUSIONNISTE, sur le célèbre réalisateur de Paprika et Perfect

Blue, qui revient sur son travail 10 ans après sa mort.

-Terminez la nuit à 00h avec AKIRA, le film post-apocalyptique cultissime, adapté du manga éponyme, qui nous plonge dans le Néo-Tokyo post-Troisième-Guerre-Mondiale de 2019.

Dimanche 4 février, une journée spéciale Hayao Miyazaki, avec 3 de ses films :

-A partir de 10h30 avec PONYO SUR LA FALAISE, accessible dès 6 ans, qui reprend la fable d’Andersen (La petite

Sirène) et la retravaille à la japonaise : une petite merveille, un concentré d’amour et de tolérance qui touchera toute la famille.

-À 14h, Mariana Agier animera une CONFÉRENCE sur MIYAZAKI ET LE MONDE MODERNE (45 min), puis présentera LE VOYAGE DE CHIHIRO et échangera avec le public à la fin de ce conte philosophique fascinant, qui affronte les peurs de l’enfance, les sublimant à la manière d’un songe (à partir de 10 ans).

-À 17h30, vous aurez le choix entre un ATELIER D’INITIATION AU DESSIN FAÇON MANGA par Magali d’une durée d’1h30 (dès 9 ans, sur inscription, places limitées, 4€), et le dernier film du réalisateur, LE GARÇON ET LE HÉRON (à partir de 10 ans), une odyssée magique, drôle et émouvante qui déborde de visions époustouflantes et poétiques.

4 EUR.

salle charles Boyer

Figeac 46100 Lot Occitanie servicesculturels@grand-figeac.fr



Mise à jour le 2024-01-16 par OT Figeac