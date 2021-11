week-end animé pour la clôture de la saison du musée du château de Flers Flers, 20 novembre 2021, Flers.

week-end animé pour la clôture de la saison du musée du château de Flers Musée du château de Flers Avenue du château Flers

2021-11-20 – 2021-11-20 Musée du château de Flers Avenue du château

Flers Orne

Derniers jours pour découvrir le musée du château de Flers (visites guidées possibles tout au long de l’année, sur réservation), son musée numérique « La Micro-Folie » et son exposition temporaire « Les couleurs de l’eau ». Différentes animations sont proposées pour le dernier week-end de son ouverture grand public. De quoi s’occuper les jours pluvieux d’automne…

 Découverte de la Micro-Folie de Flers au musée du château

Les Micro-Folies, lancées par la Villette avec le soutien du Ministère de la Culture, réunissent plus de 1 000 chefs-d’œuvre provenant de nombreuses institutions et musées, nationaux et territoriaux. Le musée numérique de Flers, installé au sein du musée du château de Flers, vous propose d’accéder aux plus belles œuvres d’art et d’aiguiser votre curiosité !

De 14h à 17h, entrée libre et gratuite.

 Découverte de la Micro-Folie aux Bains Douches Numériques de Flers Agglo

Découvrez le Fablab et participez à un atelier créatif !

De 14h à 17h, gratuit, sur réservation au 02 33 66 63 03 ou bdn@flers-agglo.fr

museeduchateau@flers-agglo.fr +33 2 33 64 66 49

