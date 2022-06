Week-end animé à la Grange du Pavail Châteaugiron, 25 juin 2022, Châteaugiron.

Week-end animé à la Grange du Pavail

2022-06-25 – 2022-06-26

Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

La Grange du Pavail organise tout l’été, les samedis et dimanches des week-ends animés.

SAMEDI 25/06

Repas-Spectacle à 20h00

Ballade en Irlande

« Marianne, violoniste et chanteuse passionnée par l’Île d’Erin, est partie dans son camion vivre l’aventure irlandaise…

Au détour des virages sinueux et des paysages verdoyants, elle a promené son violon de sessions en sessions, et en est revenue le son gorgé de la chaleur des feux tourbés, et des volutes d’une Guinness bien fraîche, au coin d’un comptoir à l’accent chantant. Certainement les ingrédients secrets (pas si secrets) des musiciens de là-bas !

A travers un récit aux multiples facettes, elle vous fait découvrir son Irlande.

Celle que son cœur trimballe en bandoulière, et dont ses oreilles résonnent…

Celle que son violon veut se remémorer et que son chant veille à honorer… »

DIMANCHE 26/06

Repas à midi – Spectacle à 14h30

Vincent Prémel

« Il chante ses voyages, ses escales et ses rencontres autour de son album « Un café, une bière on va un tour du monde ». »

+33 2 23 07 67 78 http://www.lagrangedupavail.com/

