du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Musée et jardins Cécile Sabourdy

**Samedi et dimanche : Troc aux plantes** (les jardins vous offrent un bout d’eux-mêmes, à votre tour de partager) / **Les après-midis : 3 ateliers** en continu ( « papier maison » : découvrez comment recycler du papier / « tête de piaf » peindre un masque aux couleurs des oiseaux de nos jardins / « les arches du musée » créer faune et flore du futur à partir de matériaux de récupération recyclables ou naturels ) et **un jeu qui fait courir et découvrir « sur la piste des insectes »** **Samedi à 16h** : pour petits et grands, restitution de résidence de Marion Cailleret : théâtre mobile inspiré du conte « Toujours rien ? » de Christian Voltz. **Dimanche après midi :** balade en forêt avec un agronome forestier pour apprendre et échanger sur le sort de nos forêts face au changement climatique.

Entrée du musée et animations gratuites tout le week-end.

Troc aux plantes / ateliers créatifs / balade dans les bois avec agronome forestier (le dimanche après midi) Musée et jardins Cécile Sabourdy 2 rue du Musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh, Haute-Vienne Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

